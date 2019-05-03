Голові Конституційного суду Шевчуку відмовили у візі до США, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n121517-golovi-konstytuciynogo-sudu-shevchuku-vidmovyly-u-vizi-do-ssha-centr-protydiyi-korupciyi.html

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Голові Конституційного суду Станіславу Шевчуку відмовили у візі до Сполучених Штатів.

Про це 3 травня повідомив Центр протидії корупції у Фейсбук. Джерела цієї організації зазначили, що Шевчук позбувся американської візи через скасування КСУ статті про незаконне збагачення.

«Джерела зазначають, що Шевчук позбувся американської візи через скасування статті про незаконне збагачення. Не впевнені, що американці скасують візи іншим суддям КС та депутатам, які вимагали вбивства незаконного збагачення», — повідомили у Фейсбук Центру.

Нагадаємо, що у березні Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу щодо незаконного збагачення. Це сталося після того, як 59 народних депутатів поскаржились до Конституційного суду щодо неконституційності ст. 368−2 Кримінального кодексу. Вона передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.

Скасування цієї статті означає амністію для приблизно 100 фігурантів розслідувань НАБУ, які не зуміли пояснити походження своїх доходів. Покарання за незаконне збагачення було одним з ключових вимог Європейського Союзу для скасування візового режиму з країнами Шенгену для українців. Країни-члени Великої сімки (G7) та Світовий банк різко розкритикували це рішення КСУ.