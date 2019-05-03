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В Facebook будут платить криптовалютой за просмотр рекламы. Фото: telekritika
В Facebook будут платить криптовалютой за просмотр рекламыhttps://racurs.ua/n121528-v-facebook-budut-platit-kriptovalutoy-za-prosmotr-reklamy.htmlРакурс
Социальная сеть Facebook хочет ввести оплату за просмотр рекламы. Пользователи будут получать оплату в криптовалюте.
Для оплаты соцсеть запустит свою криптовалюту Facebook stablecoin. Она будет подкрепляться долларами. Об том сообщает издание The Wall Street Journal.
Оплачивать будут просмотр рекламы, после которой последовало взаимодействие с контентом или его покупка.
Разработка новой криптовалюты началась в прошлом году, и компания уже начала переговоры с операторами платежей First Data, Mastercard и Visa, чтобы привлечь 1 млрд долл. Проект создания назвали Project Libra.
Также социальная сеть занимается переговорами с другими компаниями и мобильными сервисами для дальнейшего использования новой криптовалюты.
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