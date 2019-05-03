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Ракурс
Порошенко выбрал делегатов в Международной трибунал. Фото: ТВ Центр

Порошенко назначил делегацию в Международный трибунал на слушание по делу военнопленных моряков

3 мая 2019, 23:28
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Действующий президент Украины Петр Порошенко назначил делегацию в Международный трибунал по морскому праву.

Делегаты представят Украину в деле против России. На слушаниях будет рассматриваться иммунитет украинских судов и 24 членов экипажа, которых захватила страна-агрессор. Соответствующий указ появился на сайте президента.

Главой делегации станет замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

С ней поедут помощник командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил по правовой работе Леонид Залюбовский, заместитель директора департамента — начальник отдела временно оккупированных территорий Департамента международного права МИД Оксана Золотарева и начальник штаба — первый заместитель командующего ВМС ВСУ Андрей Тарасов.

Согласно указу, делегация может при необходимости привлечь госслужащих, адвокатов, экспертов, советников и технических работников. Кабинет Министров указ обязывает обеспечить необходимое финансирование.

Как ранее сообщалось, президент Международного трибунал назначил слушания на 10−11 мая текущего года.

Источник: Ракурс


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