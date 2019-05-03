Порошенко вибрав делегатів у Міжнародній трибунал. Фото: ТВ Центр

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Чинний президент України Петро Порошенко призначив делегацію в Міжнародний трибунал з морського права.

Делегати представлять Україну в справі проти Росії. На слуханнях буде розглядатися імунітет українських судів і 24 членів екіпажу, яких захопила країна-агресор. Відповідний указ з’явився на сайті президента.

Главою делегації стане заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

З нею поїдуть помічник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил з правової роботи Леонід Залюбовський, заступник директора департаменту — начальник відділу тимчасово окупованих територій Департаменту міжнародного права МЗС Оксана Золотарьова та начальник штабу — перший заступник командувача ВМС ЗСУ Андрій Тарасов.

Згідно з указом, делегація може при необхідності залучити держслужбовців, адвокатів, експертів, радників і технічних працівників. Кабінет Міністрів указ зобов’язує забезпечити необхідне фінансування.

Як раніше повідомлялося, президент Міжнародного трибунал призначив слухання на 10−11 травня поточного року.