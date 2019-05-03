Венесуельську валюту перестали друкувати в Бразилії. Фото: ВВС

https://racurs.ua/ua/n121526-venesuelsku-valutu-perestaly-drukuvaty-v-brazyliyi.html

Ракурс

Бразилія припинила друк венесуельської валюти. Бразильський монетний двір друкував болівари за угодою, яка закінчилася в березні цього року.

Новий договір, який би забезпечив Венесуелу валютою, не було укладено. Фахівці вважають, що через особисту неприязнь президента Бразилії Жаіра Болсонару до глави Венесуели Ніколаса Мадуро нову угоду вкладати не будуть. Про це повідомляє газета Folha de S. Paulo, передає «Гордон».

За минулий рік в Венесуелі інфляція досягла позначки в 1 млн 700 тис. відсотків, а вже в серпні оголосили деномінацію.

Нову валюту (суверенний болівар) прив’язали до криптовалюта, яка, в свою чергу, забезпечується нафтою.

Тим часом в Венесуелі триває політична криза. У січні обраного президента Мадуро опозиція оголосила узурпатором.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в силових структурах Венесуели працюють сотні громадян РФ і тисячі кубинців. Президент США Дональд Трамп не виключає військове втручання в якості «одного з варіантів» дій в Венесуелі