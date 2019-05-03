Помпео розповів про агентів Кремля у Венесуелі. Фото: Фонд стратегической культуры

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У структурах безпеки Венесуели працюють сотні представників Росії та тисячі агентів із Куби.

Кубинські військовослужбовці охороняють Ніколаса Мадуро в його секретному укритті. Про це в ефірі радіошоу Бена Шапіро заявив Держсекретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео, передає прес-служба Держдепу.

«Кубинці вторглися деякий час назад, а росіяни тепер наслідували цей приклад», — заявив він.

Американський посадовець переконаний, що Москва та Гавана мають у Венесуелі свої економічні інтереси. Наприклад, Венесуела протягом тривалого часу поставляла на Кубу нафту за істотно заниженими цінами.

Помпео нагадав, що президент США Дональд Трамп не виключає військового втручання в якості «одного з варіантів» дій у Венесуелі. Держсекретар відзначив, що такий сценарій може бути реалізований, якщо Сполучені Штати не зможуть домогтися врегулювання із застосуванням дипломатичних і політичних інструментів.

Нагадаємо, у Венесуелі з 30 квітня відбуваються акції протесту проти президента Ніколаса Мадуро. Під час демонстрацій загинули четверо осіб, понад 300 людей дістали поранення й ушкодження, в тому числі й від куль.

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що президент Венесуели Ніколас Мадуро вже був готовий втекти на Кубу, але від цього його відмовила Москва. У Вашингтоні заявили, що готові підключити армію Сполучених Штатів до вирішення венесуельської кризи.