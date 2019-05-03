Бойовики вдарили з мінометів по житлових кварталах Мар'їнки, фото — Національна поліція

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Ракурс

Бойовики фейкової ДНР завдали мінометного удару по житлових кварталах Мар’їнки. Наразі відомо про шість пошкоджених будинків, постраждалих немає.

Як повідомили у Національній поліції, мінометний обстріл у прифронтовому селищі розпочався 3 травня о 05.30. Задокументовано пошкодження шести будинків і двох автомобілів. Постраждалих серед населення немає.

Найбільше дісталося вулицям Жовтневій, Героїв Чорнобиля і Шевченка. Осколками посічено вікна, фасади будинків, паркани, сільськогосподарські приміщення і транспортні засоби.

Поліцейські вилучили залишки мін, які впали на подвір’я і наразі патрулюють обстріляний населений пункт, щоб своєчасно допомогти мешканцям. У Волноваському райвідділі поліції Донеччини зазначили, що періодично обстріли відновлюються.

Факт кваліфіковано за ст. 258 (терористичний акт) КК України.

«Ракурс» повідомляв, що в кінці квітня під обстріл бандитських угруповань самопроголошеної Донецької народної республіки потрапили цивільні об'єкти у селі Чермалик, що на північний схід від Маріуполя.