Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Бойовики вдарили з мінометів по житлових кварталах Мар'їнки, фото — Національна поліція

Бойовики вдарили з мінометів по житлових кварталах Мар’їнки (ФОТО)

3 тра 2019, 12:30
999

Бойовики фейкової ДНР завдали мінометного удару по житлових кварталах Мар’їнки. Наразі відомо про шість пошкоджених будинків, постраждалих немає.

Як повідомили у Національній поліції, мінометний обстріл у прифронтовому селищі розпочався 3 травня о 05.30. Задокументовано пошкодження шести будинків і двох автомобілів. Постраждалих серед населення немає.

Бойовики вдарили з мінометів по житлових кварталах Мар'їнки, фото — Національна поліція

Найбільше дісталося вулицям Жовтневій, Героїв Чорнобиля і Шевченка. Осколками посічено вікна, фасади будинків, паркани, сільськогосподарські приміщення і транспортні засоби.

Поліцейські вилучили залишки мін, які впали на подвір’я і наразі патрулюють обстріляний населений пункт, щоб своєчасно допомогти мешканцям. У Волноваському райвідділі поліції Донеччини зазначили, що періодично обстріли відновлюються.

Факт кваліфіковано за ст. 258 (терористичний акт) КК України.

Бойовики вдарили з мінометів по житлових кварталах Мар'їнки, фото — Національна поліція

«Ракурс» повідомляв, що в кінці квітня під обстріл бандитських угруповань самопроголошеної Донецької народної республіки потрапили цивільні об'єкти у селі Чермалик, що на північний схід від Маріуполя.

Бойовики вдарили з мінометів по житлових кварталах Мар'їнки, фото — Національна поліція

Бойовики вдарили з мінометів по житлових кварталах Мар'їнки, фото — Національна поліція

Бойовики вдарили з мінометів по житлових кварталах Мар'їнки, фото — Національна поліція

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Останні публікації

Показати більше
Новини партнерів
Загрузка...