Боевики ударили из минометов по жилым кварталам Марьинки, фото — Национальная полиция

https://racurs.ua/n121498-boeviki-udarili-iz-minometov-po-jilym-kvartalam-marinki-foto.html

Ракурс

Боевики фейковой ДНР нанесли минометный удар по жилым кварталам Марьинки. Известно о шести поврежденных домах, пострадавших нет.

Как сообщили в Национальной полиции, минометный обстрел в прифронтовом поселке начался 3 мая в 05.30. Задокументировано повреждения шести домов и двух автомобилей. Пострадавших среди населения нет.

Больше всего досталось улицам Октябрьской, Героев Чернобыля и Шевченко. Осколки посекли окна, фасады домов, заборы, сельскохозяйственные помещения и транспортные средства.

Полицейские изъяли остатки мин, которые упали во дворы и патрулируют обстрелянный населенный пункт, чтобы своевременно помочь жителям. В Волновахском райотделе полиции Донецкой области отметили, что периодически обстрелы возобновляются.

Факт квалифицирован по ст. 258 (террористический акт) УК Украины.

«Ракурс» сообщал, что в конце апреля под обстрел бандитских группировок самопровозглашенной Донецкой народной республики попали гражданские объекты в селе Чермалык, что на северо-восток от Мариуполя.