Согнанные бюджетники и «Грады» в центре города: Луганск готовят к 9 мая, фото — Лига

https://racurs.ua/n121497-sognannye-budjetniki-i-grady-v-centre-goroda-lugansk-gotovyat-k-9-maya-foto.html

Ракурс

Настоящий «совок» происходит в Луганске накануне 9 мая. Местные жители, находящиеся в оккупации, сообщили о ситуации в областном центре.

На условиях анонимности они рассказали LIGA.net, что 9 мая в Луганске пророссийские наемники сгоняют на парад военной техники так называемых бюджетников и студентов.

В городе 1 мая состоялось подобное пропагандистское шоу — так называемое первомайское шествие.

«Это настоящий совок, нужна картинка. Они это показывали 1 мая, покажут и 9 мая. Весь центр специально перекроют», — рассказывают местные.

Кроме того, наблюдательная миссия ОБСЕ предполагает, что военный парад будет большого масштаба, поскольку боевики согнали значительное количество техники на территорию бывшего международного аэропорта «Луганск».

Члены патруля миссии заметили семь самоходных гаубиц «Гвоздика», семь реактивных систем залпового огня «Град», 10 гаубиц «Мста-Б». Технику пока разместили в 10 км к югу от Луганска.

Ранее «Ракурс» сообщал, что очереди для сдачи документов на получение паспорта гражданина РФ в Луганске занимают с 4.00. Жители оккупированного города сначала стремятся получить псевдодокументом фейковой ЛНР, чтобы потом воспользоваться «льготами для получения российских паспортов». Часть людей верит, что получение российских паспортов прекратит войну. Паспорта намерена получить и пророссийски настроенная молодежь.