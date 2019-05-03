Зігнані бюджетники і «Гради» в центрі міста: Луганськ готують до 9 травня, фото — Ліга

https://racurs.ua/ua/n121497-zignani-budjetnyky-i-grady-v-centri-mista-lugansk-gotuut-do-9-travnya-foto.html

Ракурс

Справжній «совок» відбувається в Луганську напередодні 9 травня. Місцеві жителі, які перебувають в окупації, повідомили про ситуацію в обласному центрі.

На умовах анонімності вони розповіли LIGA.net, що 9 травня в Луганську проросійські найманці зженуть на парад військової техніки так званих бюджетників і студентів.

У місті 1 травня відбулося подібне пропагандистське шоу — так звана першотравнева хода.

«Це справжній совок, потрібна картинка. Вони це показували 1 травня, покажуть і 9 травня. Увесь центр спеціально перекриють», — розповідають місцеві.

Крім того, спостережна місія ОБСЄ припускає великий масштаб військового параду, адже бойовики зігнали значну кількість техніки на територію колишнього міжнародного аеропорту «Луганськ».

Члени патруля місії помітили сім самохідних гаубиць «Гвоздика», сім реактивних систем залпового вогню «Град», 10 гаубиць «Мста-Б». Техніку наразі розмістили за 10 км на південь від Луганська.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що черги для здачі документів на отримання паспорта громадянина РФ у Луганську займають з 4.00. Мешканці окупованого міста спочатку прагнуть отримати псевдодокументи фейкової ЛНР, щоб потім скористатися «пільгами для отримання російських паспортів». Частина людей вірить, що отримання російських паспортів якимось чином припинить війну. Паспорти має намір отримати і проросійськи налаштована молодь.