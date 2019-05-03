Помпео рассказал об агентах Кремля в Венесуэле. Фото: Фонд стратегической культуры

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В структурах безопасности Венесуэлы работают сотни представителей России и тысячи агентов из Кубы.

Кубинские военнослужащие охраняют Николаса Мадуро в его секретном укрытии. Об этом в эфире радиошоу Бена Шапиро заявил Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео, передает пресс-служба Госдепа.

«Кубинцы вторглись некоторое время назад, а россияне теперь последовали этому примеру», — заявил он.

Американский чиновник убежден, что Москва и Гавана имеют в Венесуэле свои экономические интересы. Например, Венесуэла в течение длительного времени поставляла на Кубу нефть по существенно заниженным ценам.

Помпео напомнил, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства в качестве «одного из вариантов» действий в Венесуэле. Госсекретарь отметил, что такой сценарий может быть реализован, если Соединенные Штаты не смогут добиться урегулирования с применением дипломатических и политических инструментов.

Напомним, в Венесуэле с 30 апреля проходят акции протеста против президента Николаса Мадуро. Во время демонстраций погибли четыре человека, более 300 человек получили ранения и повреждения, в том числе и от пуль.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро уже был готов сбежать на Кубу, но от этого его отговорила Москва. В Вашингтоне заявили, что готовы подключить армию Соединенных Штатов к решению венесуэльского кризиса.