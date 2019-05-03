Найсильніший шторм в Індійському океані. Фото: Kodkey

https://racurs.ua/ua/n121525-golovni-novyny-3-travnya-oficiyno-opublikovani-rezultaty-vyboriv-a-v-indiyi-bushuie-sylnyy-shtorm.html

Ракурс

Офіційні результати виборів президента України 3 травня опублікували в газеті Верховної Ради «Голос України». Новообраний президент повинен вступити на посаду не пізніше, ніж через 30 днів після офіційного оголошення результатів. Таким чином крайній термін інавгурації — 3 червня. Згідно з результатами, Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів і випередив Петра Порошенка на 48,77%. У другому турі виборів взяли участь майже 18,8 млн громадян.

У структурах безпеки Венесуели працюють сотні представників Росії і тисячі агентів з Куби. На думку Держсекретаря США Майка Помпео, першими почали кубинці, а росіяни підтримали ідею втручання. Президент США Дональд Трамп не виключає військового втручання в якості «одного з варіантів» дій в Венесуелі.

В Україні пройде свій аналог російської акції «Безсмертний полк». Глава Міністерства закордонних справ Павло Клімкін запропонував нести портрети українців, яких замучили під час сталінських репресій. Акція буде називатися «Ніхто не забутий. Ніщо не забуте».

В Індії вирує тропічний циклон «Фані». Його вже назвали одним з найсильніших штормів в Індійському океані за останні роки. Влада країни евакуювала 1 млн осіб з небезпечних районів. Швидкість вітру досягає 180 км/год, але зустрічаються і пориви до 200 км/год.

Голові Конституційного суду Станіславу Шевчуку відмовили в візі в США через скасування КСУ статті про незаконне збагачення. Поки невідомо, що буде з візами іншим суддям КСУ і депутатам, які взяли участь в ліквідації статті про незаконне збагачення.