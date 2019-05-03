Потужний шторм лютує в Індії. Фото: ForumDaily

https://racurs.ua/ua/n121502-tropichnyy-cyklon-fani-dosyag-indiyi-vlada-evakuuvala-ponad-1-mln-osib-video.html

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Тропічний циклон «Фані» вирує в Індії. Через один із найсильніших штормів, який лютував в Індійському океані останніми роками, влада країни евакуювала 1 млн осіб із небезпечних районів.

Потужний буревій викорчовує дерева та обриває лінії електропередач. Максимальна швидкість вітру під час виходу стихії на східне узбережжя країни досягають 180 км/год. Місцями пориви сягають до 200 км/год. Про це повідомляє The Telegraph.

Влада східного штату Орісса евакуювала понад 1 млн осіб. Ще сотні тисяч людей закликали до евакуації в сусідньому штаті Західна Бенгалія. В небезпечних районах скасували рух понад 200 поїздів, заборонені окремі авіарейси та закриті порти.

Влада міста Пурі вживає всіх необхідних заходів для захисту від негоди відомого індуїстського храму Джаганнатхи, якому вісім з половиною століть. Наразі більша частина міста залишилася без світла та води. Частину населення евакуювали, але окремі мешканці відмовилися виїжджати з міста, сховалися від циклону в місцевих школах та готелях.

Нагадаємо, через прорив дамби на річці Міссісіпі в штаті Айова затопило місто Давенпорт. Було затоплено чотири квартали в центрі міста. Деякі жителі були змушені рятуватися від паводкових вод на дахах своїх будинків, інших рятувальники евакуювали на човнах.