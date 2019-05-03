Мощный шторм свирепствует в Индии. Фото: ForumDaily

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Тропический циклон «Фани» бушует в Индии. Из-за одного из сильнейших штормов, который свирепствовал в Индийском океане в последние годы, власти страны эвакуировали 1 млн человек из опасных районов.

Мощный ураган выкорчевывает деревья и обрывает линии электропередач. Максимальная скорость ветра во время выхода стихии на восточное побережье страны достигает 180 км/час. Местами порывы достигают до 200 км/час. Об этом сообщает The Telegraph.

Власти восточного штата Орисса эвакуировали более 1 млн человек. Еще сотни тысяч людей призвали к эвакуации в соседнем штате Западная Бенгалия. В опасных районах отменили движение более 200 поездов, запрещены отдельные авиарейсы и закрыты порты.

Власти города Пури принимают всех необходимые меры для защиты от непогоды известного индуистского храма Джаганнатха, которому восемь с половиной веков. Сейчас большая часть города осталась без света и воды. Часть населения эвакуировали, но отдельные жильцы отказались выезжать из города, спрятались от циклона в местных школах и гостиницах.

Напомним, из-за прорыва дамбы на реке Миссисипи в штате Айова затопило город Давенпорт. Было затоплено четыре квартала в центре города. Некоторые жители были вынуждены спасаться от паводковых вод на крышах своих домов, остальных спасатели эвакуировали на лодках.