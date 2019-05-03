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Rammstein на баяне и бандуре: украинский кавер-группа исполнила всемирно известные хиты, фото - Фейсбук B & B Project

Rammstein на баяне и бандуре: украинская кавер-группа исполнила всемирно известные хиты (ВИДЕО)

3 мая 2019, 13:04
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Киевская кавер-группа B&B Project исполнила на бандуре и кнопочном аккордеоне микс из всемирно известных хитов немецкой рок-группы Rammstein (Рамштайн).

Видеоклип 3 мая опубликовали на YouTube-канале B&B Project. В нарезку композиций вошел новый хит немецкой рок-группы Deutschland, а также другие известные песни «Рамштайн» — Du Hast, Мein Herz Brennt, Sonne.

B&B Project (Bandura & Bayan Project) — украинский коллектив, основной целью которого является популяризация украинских народных инструментов (бандура и баян, англ. — Bandura and Button accordion). Мазур и Шамрай исполняют музыку разных жанров: классику, рок, поп, электронную, а также авторскую и современную украинскую музыку.

Дуэт образовался в марте 2015 года. Татьяна Мазур и Сергей Шамрай познакомились в Национальной музыкальной академии Украины.

Источник: Ракурс


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