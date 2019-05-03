Rammstein на баяне и бандуре: украинский кавер-группа исполнила всемирно известные хиты, фото - Фейсбук B & B Project

https://racurs.ua/n121501-rammstein-na-bayane-i-bandure-ukrainskaya-kaver-gruppa-ispolnila-vsemirno-izvestnye-hity-video.html

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Киевская кавер-группа B&B Project исполнила на бандуре и кнопочном аккордеоне микс из всемирно известных хитов немецкой рок-группы Rammstein (Рамштайн).

Видеоклип 3 мая опубликовали на YouTube-канале B&B Project. В нарезку композиций вошел новый хит немецкой рок-группы Deutschland, а также другие известные песни «Рамштайн» — Du Hast, Мein Herz Brennt, Sonne.

B&B Project (Bandura & Bayan Project) — украинский коллектив, основной целью которого является популяризация украинских народных инструментов (бандура и баян, англ. — Bandura and Button accordion). Мазур и Шамрай исполняют музыку разных жанров: классику, рок, поп, электронную, а также авторскую и современную украинскую музыку.

Дуэт образовался в марте 2015 года. Татьяна Мазур и Сергей Шамрай познакомились в Национальной музыкальной академии Украины.