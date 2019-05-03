Rammstein на баяні та бандурі: український кавер-гурт виконав всесвітньо відомі хіти, фото — Фейсбук B&B Project

https://racurs.ua/ua/n121501-rammstein-na-bayani-ta-banduri-ukrayinskyy-kaver-gurt-vykonav-vsesvitno-vidomi-hity-video.html

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Київський кавер-гурт B&B Project виконав на бандурі і кнопочному акордеоні мікс зі всесвітньо відомих хітів німецької рок-групи Rammstein (Рамштайн).

Відеокліп 3 травня опублікували на YouTube-каналі B&B Project. У нарізку композицій увійшов новий хіт німецького рок-гурту Deutschland, а також інші відомі пісні «Рамштайну» — Du Hast, Мein Herz Brennt, Sonne.

B&B Project (Bandura & Bayan Project) — український колектив, основною метою якого є популяризація українських народних інструментів (бандура та баян, англ. — Bandura and Button accordion). Мазур та Шамрай виконують музику різних жанрів: класику, рок, поп, електронну, а також авторську та сучасну українську музику.

Дует утворився у березні 2015 року. Тетяна Мазур і Сергій Шамрай познайомилися на навчанні у Національній музичній академії України.