Конкурс на спікера Зеленського виграє... Або реакція соцмереж на заяви Коломойського / Фото: Facebook

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Інтерв’ю Ігора Коломойського журналістам Bihus.info викликало резонанс в українському сегменті соцмереж. Наприклад, стало відомо, що олігарх вважає обрання Володимира Зеленського президентом України «спільною перемогою з Аваковим».

Окрім цього, Коломойський в черговий раз заявив, що війна на Донбасі — це «громадянський конфлікт», де українці воюють з українцями, а Росія лише допомагає одній зі сторін. Таким чином він повторив заяви, які озвучують пропагандистські ЗМІ РФ. Також олігарх згадав про компенсацію за «ПриватБанк».

Водночас, українці у соцмережах критично відреагували на такі заяви Коломойського.

«Співробітники ФСБ РФ Гіркін і Бородай, офіцери ГРУ Александров і Єрофєєв, генерал-майор Асапов, близько сотні десантників першої роти 76 псковської дівізії ВДВ, знищених під Луганськом, бурятські танкісти… „На Донбассе внутренняя гражданская война, что тут непонятного?“. Дійсно, що тут, незрозумілого», — пише у Facebook журналіст Сергій Іванов.

«Коломойський намагається демонструвати свій вплив на Зеленського. Що породжує сумніви в монопольності цього впливу. Зеленський намагається, але не дуже активно, показати незалежність. Чому не дуже активно? Пояснень може бути багато. Це не так суттєво. Тут важливіше чи вдасться йому це чи ні. А це покаже лише час», — написав представник Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин.

«Вчорашнє інтерв’ю бенефіціара Зе-кампанії Ігоря Коломойського доводить: епоха корупції закінчилася, починається епоха мародерства. Як там він сказав? „Я хочу щоб і вовки були ситі, і вівці цілі. Щоб український народ не постраждав“. Для тих, хто не знає Коломойського, у мене погана новина: так не буде», — заявив нардеп Володимир Ар'єв.

«Дід не бачить подвійних стандартів. (Або вдає, що не бачить, не знаю, що гірше). Своїм — пряники, ворогам — справи. До речі, пропоную в зв’язку з цим оприлюднити його діалоги з новообраним», — зазначають інші користувачі соцмережі.

Нагадаємо, раніше олігарх Ігор Коломойський заявив, що у майбутньому не відмовиться консультувати новообраного президента Володимира Зеленського.