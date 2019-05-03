Конкурс на спикера Зеленского выигрывает... Или реакция соцсетей на заявления Коломойского / Фото: Facebook

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Интервью Игоря Коломойского журналистам Bihus.info вызвало резонанс в украинском сегменте соцсетей. К примеру, стало известно, что олигарх считает избрание Владимира Зеленского президентом Украины «общей победой с Аваковым».

Кроме этого, Коломойский в очередной раз заявил, что война в Донбассе — это «гражданский конфликт», где украинцы воюют с украинцами, а Россия только помогает одной из сторон. Таким образом он повторил заявления, которые звучат в пропагандистских СМИ РФ. Также олигарх вспомнил о компенсации за «ПриватБанк».

В свою очередь, украинцы в соцсетях критически отреагировали на такие заявления Коломойского.

«Сотрудники ФСБ РФ Гиркин и Бородай, офицеры ГРУ Александров и Ерофеев, генерал-майор Асапов, около сотни десантников первой роты 76 псковской дивизии ВДВ, уничтоженные под Луганском, бурятские танкисты… „На Донбассе внутренняя гражданская война, что здесь непонятного?“. Действительно, что тут, непонятного», — пишет в Facebook журналист Сергей Иванов.

«Коломойский пытается демонстрировать свое влияние на Зеленского. Что порождает сомнения в монопольности этого влияния. Зеленский пытается, но не очень активно, показать независимость. Почему не очень активно? Объяснений может быть много. Это не так существенно. Здесь важнее удастся ли ему это или нет. А это покажет только время», — написал представитель Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин.

«Вчерашнее интервью бенефициара Зе-кампании Игоря Коломойского доказывает: эпоха коррупции закончилась, начинается эпоха мародерства. Как там он сказал? „Я хочу, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Чтобы украинский народ не пострадал“. Для тех, кто не знает Коломойского, у меня плохая новость: так не будет», — заявил нардеп Владимир Арьев.

«Дед в упор не видит двойных стандартов. (Или притворяется, что не видит, не знаю, что хуже). Своим — коврижки, врагам — делишки. Кстати, предлагаю в связи с этим представить его диалоги с новоизбранным», — отмечают другие пользователи соцсети.

Напомним, олигарх Игорь Коломойский заявил, что в будущем не откажется консультировать избранного президента Владимира Зеленского.