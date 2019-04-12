Відео Аветта Рея в інтернеті переглянули майже 4 млн користувачів. Фото: YouTube

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Ракурс

Легендарний хіт гурту Queen «Bohemian Rhapsody» виконав семирічний американець Аветт Рей із штату Огайо.

Маленький хлопчик став зіркою інтернету. Відео з його виконанням легендарного хіта на каналі Avett Ray в YouTube набрало майже 4 млн переглядів. На канал юного музиканта підписані понад 63 тис. користувачів. Про це повідомляє Daily Mail.

«Привіт! Сьогодні я зіграю вам „Богемну рапсодію“, і все відбуватиметься наступним чином», — відео починається зі звернення юного музиканта до глядачів.

Далі хлопчина починає грати на музичному інструменті. За інформацією видання, Аветт Рей сліпий на ліве око та погано бачить правим. При цьому він без особливих проблем виконує легендарну пісню групи Queen, яка з’явилася на платівках альбому A Night At the Opera в 1975 році.

Інша пісня у виконанні вундеркінда The Queen hit набрала теж майже чотири мільйони переглядів.

Мама хлопчика Рея Сара Мур розповіла журналістам, що її син живе музикою, його виступи подобаються людям. Дитину вже навіть просили зіграти на піаніно публічно. Наразі вчитель музики допомагає вивчати вундеркінду нові мелодії та методи гри на фортепіано.

«Коли він лише міг дістатися клавіш, то виконував мелодію Twinkle Twinkle Little Star. У той час йому було лише 11 місяців», — розповіла вона.

Нагадаємо, у березні мешканці Старосамбірського району Львівської області зняли відеокліп на кавер відомої пісні «Плакала» (гурт KAZKA), у якому описали жахливий стан місцевої автодороги.