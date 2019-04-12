Видео Аветта Рея в интернете посмотрели почти 4 млн пользователей. Фото: YouTube

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Ракурс

Легендарный хит группы Queen «Bohemian Rhapsody» исполнил семилетний американец Аветт Рэй из штата Огайо.

Маленький мальчик стал звездой интернета. Видео с его исполнением легендарного хита на канале Avett Ray в YouTube набрало почти 4 млн просмотров. На канал юного музыканта подписаны более 63 тыс. пользователей. Об этом сообщает Daily Mail.

«Привет! Сегодня я сыграю вам „Богемную рапсодию“, и все будет происходить следующим образом», — видео начинается с обращения юного музыканта к зрителям.

Далее паренек начинает играть на музыкальном инструменте. По информации издания, Аветт Рэй ослеп на левый глаз и плохо видит правым. При этом он без особых проблем исполняет легендарную песню группы Queen, которая появилась на пластинках альбома A Night At the Opera в 1975 году.

Другая песня в исполнении вундеркинда The Queen hit набрала тоже почти четыре миллиона просмотров.

Мама мальчика Рэя Сара Мур рассказала журналистам, что ее сын живет музыкой, его выступления нравятся людям. Ребенка уже даже просили сыграть на пианино публично. Сейчас учитель музыки помогает изучать вундеркинду новые мелодии и методы игры на фортепиано.

«Когда он лишь мог добраться до клавиш, то исполнял мелодию Twinkle Twinkle Little Star. В то время ему было всего 11 месяцев», — рассказала она.

Напомним, в марте жители Старосамборского района Львовской области сняли видеоклип на кавер известной песни «Плакала» (группа KAZKA), в котором описали плачевное состояние местной автодороги.