Затопило город Давенпорт в США. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n121444-v-ssha-iz-za-proryva-damby-gorod-davenport-okazalsya-pod-vodoy-video.html

Ракурс

Прорыв дамбы на реке Миссисипи в штате Айова стал причиной затопления города Давенпорт.

Местами глубина воды сейчас достигает двух метров. Затоплено четыре квартала в центре города. Некоторые жители были вынуждены спасаться от паводковых вод на крышах своих домов, остальных спасатели эвакуировали на лодках. Ряд предприятий был вынужден прекратить производство. Местные жители рассказали журналистам, что чрезвычайное происшествие напоминало им голливудский фильм о стихийном бедствии. Об этом сообщает The Weather Channel.

Между тем Национальная метеорологическая служба Соединенных Штатов Америки из-за наводнения объявила чрезвычайную ситуацию в городе. Синоптики прогнозируют, что на днях вода в реке Миссисипи поднимется в районе четырех городов, в том числе и в Давенпорте.

Отмечается, что штаты Среднего Запада осенью 2018 года заливали проливные дожди, а сама зима была богатой на осадки. Поэтому почва остается насыщенной влагой на большой территории.

Напомним, тропический циклон «Кеннет» свирепствовал в Мозамбике в конце апреля. Жертвами стихийного бедствия 27 апреля стали пять человек, а ураган срывал крыши с жилых зданий, обрывал линии электропередач.