Затопило місто Давенпорт у США. Фото: YouTube

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Прорив дамби на річці Міссісіпі в штаті Айова став причиною затоплення міста Давенпорт.

Місцями глибина води наразі сягає двох метрів. Затоплено чотири квартали в центрі міста. Деякі жителі були змушені рятуватися від паводкових вод на дахах своїх будинків, інших рятувальники евакуювали на човнах. Низка підприємств була змушена припинити виробництво. Місцеві мешканці розповіли журналістам, що надзвичайна подія нагадувала їм голлівудський фільм про стихійне лихо. Про це повідомляє The Weather Channel.

Тим часом Національна метеорологічна служба Сполучених Штатів Америки через повінь оголосила надзвичайну ситуацію в місті. Синоптики прогнозують, що днями вода в річці Міссісіпі підніметься у районі чотирьох міст, зокрема й у Давенпорті.

Зазначається, що штати Середнього Заходу восени 2018 року заливали проливні дощі, а сама зима була багатою на опади. Тому ґрунт залишається насиченим вологою на великій території.

Нагадаємо, тропічний циклон «Кеннет» лютував у Мозамбіку наприкінці квітня. Жертвами стихійного лиха 27 квітня стали п’ятеро осіб, а буревій зривав дахи із житлових будівель, обривав лінії електропередач.