«Джавеліни» чи «Стугни»? Блогер порівняв протитанкову зброю, фото — Фейсбук Charitton Starsky

https://racurs.ua/ua/n121443-djaveliny-chy-stugny-bloger-porivnyav-protytankovu-zbrou-video.html

Ракурс

Блогер Charitton Starsky порівняв зразки американської та української протитанкової зброї — ракетні комплекси «Джавелін» та «Стугна».

Відповідне відео зняли на полігоні Національної гвардії поблизу села Старе Київської області.

«Джавелін» працює за принципом «вистрілив та забув», вражає ціль не по прямій, а зверху, навіть якщо ціль перебуває в укритті. Українська «Стугна» та решта ПТРК потребують керування оператором аж до влучання у ціль.

«Стугна» здатна влучити у ціль на відстані 5 км. Цей шлях 130-мм ракета долає за 25 секунд. Вона пропалює будь-яку броню незалежно від того, чи має вона динамічний захист.

Ціна українського комплексу у десятки разів менша від американського. Різниться й принцип дії ПТРК. У випадку, якщо «Джавелін» атакує два танки і один з них вже підбитий, то при наступному пострілі комплекс, найімовірніше, захопить саме підбиту машину, оскільки її тепловий контур буде сильнішим. «Джавеліни» працюють за допомогою теплового наведення. Наведення «Стугни» — лазерне, яке вимагає постійного контролю.

Нагадаємо, що у 2018 році Збройні сили України поповнилися новітньою зброєю — 75-ма протитанковими ракетними комплексами «Стугна-П» та ракетними комплексами «Корсар».