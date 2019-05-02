«Джавелины» или «Стугны»? Блогер сравнил противотанковое оружие, фото — Фейсбук Charitton Starsky

https://racurs.ua/n121443-djaveliny-ili-stugny-bloger-sravnil-protivotankovoe-orujie-video.html

Ракурс

Блогер Charitton Starsky сравнил образцы американского и украинского противотанкового оружия — ракетные комплексы «Джавелин» и «Стугна».

Соответствующее видео сняли на полигоне Национальной гвардии возле села Старое Киевской области.

«Джавелины» работают по принципу «выстрелил и забыл», поражают цель не по прямой, а сверху, даже если цель находится в укрытии. Украинская «Стугна» и остальные ПТРК нуждаются в управлении оператором до попадания в цель.

«Стугна» способна поразить цель на расстоянии 5 км. Этот путь 130-мм ракета преодолевает за 25 секунд. Она прожигает любую броню независимо от того, имеет ли она динамическую защиту.

Цена украинского комплекса в десятки раз меньше американского. Различается и принцип действия ПТРК. В случае, если «Джавелин» атакует два танка и один из них уже подбит, то при следующем выстреле комплекс, скорее всего, захватит именно подбитую машину, поскольку ее тепловой контур будет сильнее. «Джавелин» работают с помощью теплового наведения. Наведение «Стугны» — лазерное, оно требует постоянного контроля.

Напомним, что в 2018 году Вооруженные силы Украины пополнились новейшим оружием — 75-ю противотанковыми ракетными комплексами «Стугна-П» и ракетными комплексами «Корсар».