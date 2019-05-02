Митинг «желтых жилетов»: 380 арестованных и 38 раненых. Фото: Twitter/Shermanbot

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Ракурс

В Париже десятки тысяч протестующих вышли на улицы, чтобы продемонстрировать реакцию на предложение президента Эммануэля Макрона.

Макрон предложил ряд послаблений включая снижение налогов на общую сумму в размере 5 млрд евро. Однако, масштабные протесты вылились в акт агрессии, в результате которого пострадали 24 митингующих и 14 полицейских. Об этом сообщает издание Reuters.

Демонстранты швыряли камни и бутылки, сжигали мусорные баки и уничтожали городское имущество. Полиция в ответ использовала водяную пушку и слезоточивый газ.

Для противодействия демонстрантам на улицы вывели около 7,4 тыс. правоохранителей.

В городе Безансон 300 протестующих попытались штурмовать полицейский участок, а в Тулузе произошли столкновения с полицией.

По данным Министерства внутренних дел, на митинг вышли 164,5 тыс. человек, из которых 28 тыс. были в Париже.

Телеканал CGT, в свою очередь, заявляет, что митинг во Франции поддержали 310 тыс. человек, а на улицы столицы вышли 80 тыс. человек.

После прихода к власти Макрон провел ряд реформ, которые порадовали бизнес, но привели в бешенство низкооплачиваемых работников, которые обвиняют президента в безразличии к их судьбе.

Как ранее сообщал «Ракурс», силовые структуры Франции приведены в режим повышенной готовности.