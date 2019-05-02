Мітинг «жовтих жилетів»: 380 арештованих і 38 поранених. Фото: Twitter/Shermanbot

https://racurs.ua/ua/n121442-mityng-jovtyh-jyletiv-380-areshtovanyh-i-38-poranenyh-foto-video.html

Ракурс

У Парижі десятки тисяч протестуючих вийшли на вулиці, щоб продемонструвати реакцію на пропозицію президента Еммануеля Макрона.

Макрон запропонував ряд послаблень включаючи зниження податків на загальну суму в розмірі 5 млрд євро. Однак, масштабні протести вилилися в акт агресії, в результаті якого постраждали 24 мітингувальники і 14 поліцейських. Про це повідомляє видання Reuters.

Демонстранти жбурляли каміння і пляшки, спалювали сміттєві баки і знищували міське майно. Поліція у відповідь використовувала водяну гармату і сльозогінний газ.

Для протидії демонстрантам на вулиці вивели близько 7,4 тис. правоохоронців.

У місті Безансон 300 протестуючих спробували штурмувати поліцейський відділок, а в Тулузі відбулися зіткнення з поліцією.

За даними Міністерства внутрішніх справ, на мітинг вийшли 164,5 тис. осіб, з яких 28 тис. були в Парижі.

Телеканал CGT, в свою чергу, заявляє, що мітинг у Франції підтримали 310 тис. осіб, а на вулиці столиці вийшли 80 тис. осіб.

Після приходу до влади Макрон провів низку реформ, які порадували бізнес, але привели в сказ низькооплачуваних працівників, які звинувачують президента в байдужості до їхньої долі.

Як раніше повідомляв «Ракурс», силові структури Франції переведені в режим підвищеної готовності.