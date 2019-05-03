В Индии бушует сильнейший шторм. Фото: Kodkey

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Официальные результаты выборов президента Украины 3 мая опубликовали в газете Верховной Рады «Голос Украины». Новоизбранный президент должен вступить на пост не позднее, чем через 30 дней после официального оглашения результатов. Таким образом крайний срок инаугурации — 3 июня. Согласно результатам, Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов и опередил Петра Порошенко на 48,77%. Во втором туре выборов поучаствовали почти 18,8 млн граждан.

В структурах безопасности Венесуэлы работают сотни представителей России и тысячи агентов из Кубы. По мнению Госсекретаря США Майка Помпео, первыми начали кубинцы, а россияне поддержали идею вмешательства. Президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства в качестве «одного из вариантов» действий в Венесуэле.

В Украине пройдет свой аналог российской акции «Бессмертный полк». Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин предложил нести портреты украинцев, которых замучили во время сталинских репрессий. Акция будет называться «Никто не забыт. Ничто не забыто».

В Индии бушует тропический циклон «Фани». Его уже назвали одним из сильнейших штормов в Индийском океане за последние годы. Власти страны эвакуировали 1 млн человек из опасных районов. Скорость ветра достигает 180 км/час, но встречаются и порывы до 200 км/час.

Председателю Конституционного суда Станиславу Шевчуку отказали в визе в США из-за отмены КСУ статьи о незаконном обогащении. Пока неизвестно, что будет с визами другим судьям КСУ и депутатам, которые приняли участие в ликвидации статьи о незаконном обогащении.