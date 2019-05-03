Венесуэльскую валюту перестали печатать в Бразилии. Фото: ВВС

https://racurs.ua/n121526-venesuelskuu-valutu-perestali-pechatat-v-brazilii.html

Ракурс

Бразилия прекратила печать венесуэльской валюты. Бразильский монетный двор печатал боливары по соглашению, которое истекло в марте этого года.

Новый договор, который бы обеспечил Венесуэлу валютой, не был заключен. Специалисты полагают, что из-за личной неприязни президента Бразилии Жаира Болсонару к главе Венесуэлы Николасу Мадуро новое соглашение заключаться не будет. Об этом сообщает газета Folha de S. Paulo, передает «Гордон».

За прошлый год в Венесуэле инфляция достигла отметки в 1 млн 700 тыс. процентов, а уже в августе объявили деноминацию.

Новую валюту (суверенный боливар) привязали к криптовалюте, которая, в свою очередь, обеспечивается нефтью.

Тем временем в Венесуэле продолжается политический кризис. В январе избранного президента Мадуро оппозиция объявила узурпатором.

Как ранее сообщал «Ракурс», в силовых структурах Венесуэлы работают сотни граждан РФ и тысячи кубинцев. Президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства в качестве «одного из вариантов» действий в Венесуэле.