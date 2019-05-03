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У Facebook будуть платити криптовалютою за перегляд реклами. Фото: telekritika
У Facebook будуть платити криптовалютою за перегляд рекламиhttps://racurs.ua/ua/n121528-u-facebook-budut-platyty-kryptovalutou-za-pereglyad-reklamy.htmlРакурс
Соціальна мережа Facebook хоче ввести оплату за перегляд реклами. Користувачі будуть отримувати оплату в криптовалюті.
Для оплати соцмережа запустить свою криптовалюту Facebook stablecoin. Вона буде підкріплюватися доларами. Про те повідомляє видання The Wall Street Journal.
Оплачувати будуть перегляд реклами, після якої була взаємодія з контентом або його покупка.
Розробка нової криптовалюти почалася минулого року, і компанія вже почала переговори з операторами платежів First Data, Mastercard і Visa, щоб залучити 1 млрд дол. Проект створення назвали Project Libra.
Також соціальна мережа займається переговорами з іншими компаніями і мобільними сервісами для подальшого використання нової криптовалюти.
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