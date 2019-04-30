Учені встановили, коли кількість померлих користувачів Фейсбука перевищить кількість живих

Зараз у Фейсбуці нараховується понад 2,3 млрд активних користувачів щомісяця, фото: Public Domain Pictures

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Ракурс

Протягом найближчих 50-ти років кількість акаунтів померлих користувачів соціальної мережі Фейсбук може перевищити кількість живих.

Такого висновку дійшли вчені з Оксфордського інтернет-інституту, що входить до складу Оксфордського університету (США), повідомляє видання ScienceAlert.

«Ніколи раніше в історії не було зібрано такого великого архіву поведінки і культури людей в одному місці, — говорить один із дослідників Девід Уотсон. — Контроль над цим архівом буде, у певному сенсі, контролем над нашою історією».

Дослідники стверджують, що до теперішнього часу лише дуже мало досліджень розглядали макроскопічні та кількісні аспекти онлайн-смерті.

Зараз соціальна мережа має понад 2,3 млрд користувачів щомісяця. Фактична кількість користувачів соцмережі навіть більша, оскільки багато людей, які зареєстровані на Фейсбук, не користуються цим сервісом щомісяця. На жаль, принаймні частина випадків тривалого невідвідування соцмережі полягає в тому, що мільйони користувачів Фейсбуку вже мертві. За оцінками експертів, за перші вісім років існування соцмережі померли близько 30 млн її користувачів.

Базуючись на інформації ООН про смертність та даних про кількість аудиторії Фейсбука, учені розробили два сценарії можливого розвитку подій.

Перший сценарій передбачає, що нові користувачі не приєднаються до Фейсбуку починаючи з цього року. За цих умов до 2100 року помре 1,4 млрж користувачів, при цьому рівень смертності постійно зростатиме й досягає максимуму у 2077 році, коли помре понад 29 млн користувачів.

«Зауважимо, що за цими консервативними припущеннями померлі фактично перевищать живих на Фейсбуці приблизно за 50 років», — наголошують дослідники.

Другий сценарій передбачає, що Фейсбук продовжує збільшуватися за теперішнім показником щороку на 13% в усьому світі, доки в кожному регіоні не досягне насичення.

«Безперервний темп зростання в 13% на рік збільшує очікувану кількість мертвих профілів у Facebook в 3,5 раза — до загальної кількості 4,9 млрд», — зазначають учені.

В такому разі кількість померлих користувачів не перевищить кількість живих у цьому столітті. Ці показники досягнуть паритету вже в перші десятиліття XXII ст.

Втім, ймовірно, подальший сценарій розвиток Фейсбуку розташується десь між обома цими варіантами.

Нагадаємо, соцмережа Фейсбук нещодавно розширила функції сторінок померлих користувачів. Тепер Фейсбук більше не пропонуватиме привітати з днем народження людей, котрі померли.