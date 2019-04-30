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Внаслідок інциденту постраждала 21 людина, фото: «5 канал»

Автобус із громадянами України перекинувся в Орловській області РФ — ЗМІ (ФОТО)

30 кві 2019, 08:53
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В Орловській області РФ потрапив у ДТП та перекинувся в кювет рейсовий автобус Yutong із громадянами України.

Інцидент стався в Кромському районі на 423-му км автошляху М-2 «Крим» внаслідок зіткнення із вантажівкою «КамАЗ», котра рухалася в попутному напрямку. Про це повідомляє агентство ТАСС з посиланням на джерела в місцевих правоохоронних органах.

Зазначається, що автобус їхав із Києва. Загалом в ньому перебували 54 людини, внаслідок ДТП постраждала 21 особа. Усі постраждалі — громадяни України.

За інформацією правоохоронців, у багатьох постраждалих — забої та порізи.

Місцеві медики повідомляють, що один із постраждалих перебуває у тяжкому стані, інші — у стані середньої тяжкості.

Очільник Кромського району Орловської області Іван Мітин розповів журналістам, що пасажирів із незначними травмами розмістили в готелі «Грінн» в Орлі. Для їх перевезення до обласного центру застосували шкільні автобуси.

Автобус перекинувся внаслідок зіткнення з вантажівкою, фото: УМВС РФ по Орловській області

Нагадаємо, нещодавно в Польщі перекинувся автобус із українцями. Внаслідок інциденту загинув водій, двох пасажирів госпіталізували. Інцидент стався в Лодзинському воєводстві в районі населеного пункту Тур.


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