Внаслідок інциденту постраждала 21 людина, фото: «5 канал»

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В Орловській області РФ потрапив у ДТП та перекинувся в кювет рейсовий автобус Yutong із громадянами України.

Інцидент стався в Кромському районі на 423-му км автошляху М-2 «Крим» внаслідок зіткнення із вантажівкою «КамАЗ», котра рухалася в попутному напрямку. Про це повідомляє агентство ТАСС з посиланням на джерела в місцевих правоохоронних органах.

Зазначається, що автобус їхав із Києва. Загалом в ньому перебували 54 людини, внаслідок ДТП постраждала 21 особа. Усі постраждалі — громадяни України.

За інформацією правоохоронців, у багатьох постраждалих — забої та порізи.

Місцеві медики повідомляють, що один із постраждалих перебуває у тяжкому стані, інші — у стані середньої тяжкості.

Очільник Кромського району Орловської області Іван Мітин розповів журналістам, що пасажирів із незначними травмами розмістили в готелі «Грінн» в Орлі. Для їх перевезення до обласного центру застосували шкільні автобуси.

Нагадаємо, нещодавно в Польщі перекинувся автобус із українцями. Внаслідок інциденту загинув водій, двох пасажирів госпіталізували. Інцидент стався в Лодзинському воєводстві в районі населеного пункту Тур.