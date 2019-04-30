В результате инцидента пострадал 21 человек, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/n121386-avtobus-s-grajdanami-ukrainy-perevernulsya-v-orlovskoy-oblasti-rf-smi-foto.html

Ракурс

В Орловской области РФ попал в ДТП и перевернулся в кювет рейсовый автобус Yutong с гражданами Украины.

Инцидент произошел в Кромском районе на 423-м км автодороги М-2 «Крым» в результате столкновения с грузовиком «КамАЗ», который двигался в попутном направлении. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах.

Отмечается, что автобус ехал из Киева. Всего в нем находились 54 человека, в результате ДТП пострадал 21 человек. Все пострадавшие — граждане Украины.

По информации правоохранителей, у многих пострадавших — ушибы и порезы.

Местные медики сообщают, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.

Глава Кромского района Орловской области Иван Митин рассказал журналистам, что пассажиров с незначительными травмами разместили в гостинице «Гринн» в Орле. Для их перевозки в областной центр применили школьные автобусы.

Напомним, недавно в Польше перевернулся автобус с украинцами. В результате инцидента погиб водитель, двух пассажиров госпитализировали. Инцидент произошел в Лодзинском воеводстве в районе населенного пункта Тур.