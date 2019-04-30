Вероятно, это Абу Бакр аль-Багдади, фото: Rita Katz

https://racurs.ua/n121385-islamskoe-gosudarstvo-vpervye-za-pyat-let-opublikovalo-video-so-svoim-yakoby-jivym-liderom.html

Ракурс

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ) впервые за пять лет опубликовала видео со своим якобы живым лидером Абу Бакром аль-Багдади.

В 18-минутном видео бородатый мужчина, похожий на аль-Багдади, утверждает, что серия терактов, осуществленная в Шри-Ланке 21 апреля, было ответом ИГИЛ на потерю последнего территориального оплота в Сирии — города Багхуз, сообщает агентство Reuters.

Видео в понедельник опубликовало медиа-крыло ИГИЛ в телеграмм-канале «Аль-Фуркан». На видеозаписи можно увидеть, вероятно, Аль-Багдади, а также трех его помощников, лица которых размыты. Пользователи соцсетей заметили, что ткань, на которой сидит мужчина, имеет особенности, характерные для регионов севера Сирии и иракского Мосула.

Невозможно установить аутентичность и дату записи. На видео мужчина, похожий на Аль-Багдади, кроме терактов в Шри-Ланке, также вспоминает отставку президента Алжира Абдельазиза Бутефлика и победу Беньямина Нетаньяху на выборах в Израиле. То есть, в любом случае, это видео появилось относительно недавно.

С другой стороны, когда мужчина на видео говорит о Шри-Ланке, камера не показывает его лицо. Это может свидетельствовать, что голос был записан и добавлен в видео позже.

Опубликованная видеозапись может стать первым видео с аль-Багдади с июля 2014 года, когда его сняли во время выступления в мечети в иракском городе Мосуле. Другие выступления аль-Багдади появлялись как аудиозаписи.

Аль-Багдади создал ИГИЛ в 2013 году. За последние годы уже несколько раз считалось, что он погиб в результате авиаударов, подрыва или был отравлен. Эти слухи подпитывались длительным отсутствием видео с лидером ИГИЛ.

Вероятно, появление этого видеоматериала призвано вселить надежду в остатки ИГИЛ. В последние годы эта террористическая организация понесла ряд ощутимых поражений и потеряла захваченные территории в Сирии и Ираке.

Напомним, на Шри-Ланке полиция недавно убила семью предполагаемого организатора терактов.