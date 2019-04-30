Ймовірно, це Абу Бакр аль-Багдаді, фото: Rita Katz

https://racurs.ua/ua/n121385-islamska-derjava-vpershe-za-p-yat-rokiv-opublikuvala-video-zi-svoyim-nibyto-jyvym-liderom.html

Ракурс

Терористична організація «Ісламська держава» (ІДІЛ) вперше за п’ять років опублікувала відео зі своїм нібито живим лідером Абу Бакром аль-Багдаді.

У 18-хвилинному відео бородатий чоловік, схожий на аль-Багдаді, стверджує, що серія терактів, здійснена у Шрі-Ланці 21 квітня, було відповіддю ІДІЛ на втрату останнього територіального оплоту в Сирії — міста Багхуз, повідомляє агентство Reuters.

Відео в понеділок опублікувало медіа-крило ІДІЛ в телеграм-каналі «Аль-Фуркан». На відеозаписі можна побачити, ймовірно, Аль-Багдаді, а також трьох його помічників, обличчя котрих розмиті. Користувачі соцмереж помітили, що тканина, на котрій сидить чоловік, має особливості, характерні для регіонів півночі Сирії та іракського Мосула.

Неможливо встановити автентичність і дату запису. На відео чоловік, схожий на Аль-Багдаді, окрім терактів у Шрі-Ланці, також згадує відставку президента Алжиру Абдельазіза Бутефліка та перемогу Беньяміна Нетаньяху на виборах в Ізраїлі. Тобто, в будь-якому випадку, це відео з’явилося відносно нещодавно.

З іншого боку, коли чоловік на відео говорить про Шрі-Ланку, камера не показує його обличчя. Це може свідчити, що голос був записаний і доданий до відео пізніше.

Опублікований відеозапис може стати першим відео з аль-Багдаді з липня 2014 року, коли його зняли під час виступу в мечеті в іракському місті Мосулі. Інші виступи аль-Багдаді з’являлися як аудіозаписи.

Аль-Багдаді створив ІДІЛ у 2013 році. За останні роки вже кілька разів вважалося, що він загинув внаслідок авіаударів, підриву чи був отруєний. Ці чутки підживлювалися тривалою відсутністю відео з лідером ІДІЛ.

Ймовірно, поява цього відеоматеріалу покликана вселити надію в залишки ІДІЛ. В останні роки ця терористична організація зазнала низку відчутних поразок і втратила захоплені території в Сирії та Іраку.

Нагадаємо, на Шрі-Ланці поліція нещодавно вбила сім’ю ймовірного організатора терактів.