Пожежа на Рівненській АЕС: горів трансформатор, довелося відімкнути енергоблок, фото — РАЕС

https://racurs.ua/ua/n121384-pojeja-na-rivnenskiy-aes-goriv-transformator-dovelosya-vidimknuty-energoblok.html

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На Рівненській АЕС увечері 29 квітня сталася пожежа. О 21.04 пошкодився і загорівся трансформатор. Внаслідок цього відключилася система шин 330 кВ та енергоблок № 3 (ВВЕР-1000).

Про це повідомила 29 квітня прес-служба атомної станції.

Пожежу ліквідували силами рятувального загону з охорони РАЕС. За шкалою оцінки ядерних подій цю подію класифікували за рівнем «нуль/поза шкалою». Причини загоряння трансформатора з’ясовуються.

Наразі у роботі перебувають енергоблоки № 1 та № 4 з сумарним навантаженням 1260 МВт. На енергоблоці № 2 (ВВЕР-440) триває капітальний планово-попереджувального ремонт.

На РАЕС повідомили, що радіаційний, протипожежний та екологічний стан на станції і прилеглій території не змінювалися й перебувають у межах чинних норм.

Це не перша надзвичайна ситуація із енергоблоком № 3 на РАЕС цього року. У ніч з 18 на 19 січня відбулося його аварійне захисне відключення від мережі. Потужності реакторної установки блока знизили до 37%.