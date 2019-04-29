Серійний маніяк на Кіпрі кидав тіла жертв в отруйне озеро, фото з місця пошуків — Reuters

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Серійний маніяк на Кіпрі кидав тіла своїх жертв в отруйне озеро. Валізу з останками однієї з убитих жінок знайшли в озері Коккінопезоула під час розслідування зникнення декількох іноземок.

Підозрюваного у вбивстві вважають першим серійним маніяком в історії острова, повідомляє BBC з посиланням на місцеву владу.

Поліція почала пошуки в озері після того, як 35-річний офіцер кіпрської армії зізнався, що кинув валізи з тілами трьох жертв у водойму. Озеро Коккінопезоула з’явилося на місці покинутого мідного рудника. Його води отруйні і мають яскраво-червоний колір.

За словами правоохоронців, знайдене тіло вже почало розкладатися, коли його дістали з водойми. Особу загиблої встановлюють.

Розслідування відкрили, а військового заарештували, коли в затопленій шахті поруч з озером знайшли останки 38-річної громадянки Філіппін Роуз Тіборсіо. Через кілька днів поліція виявила там же тіло іншої іноземки.

Крім того, підозрюваного звинуватили у вбивстві ще однієї громадянки Філіппін, яка зникла на Кіпрі в 2017 році. Чоловік зізнався у семи вбивствах жінок і дівчаток, які скоїв за останні три роки, і вказав місця, де сховав тіла. Його жертвами стали громадянки Румунії, Непалу або Індії.

Владу Кіпру звинувачують у тому, що вона не реагували на зникнення іноземок належним чином. Опоненти уряду закликали начальника поліції і міністра юстиції республіки піти у відставку.