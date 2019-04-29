Лободі загрожує штраф у Німеччині, її звинувачують у запізненнях на концерти, фото — КП

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Німецьке концертне агентство Berin Iglesias Art позиватиметься до співачки українського походження Світлани Лободи у суді Дюссельдорфа.

Компанія поскаржилася на репутаційні та фінансові втрати через постійні запізнення Лободи, повідомляє РБК з посиланням на прес-службу агентства.

Йдеться про «неповажне ставлення до підрядників і організатору концерту». Через це агенція мусила витрачати додаткові кошти. Суму позову в прес-службі не уточнили.

Агенція, зокрема, навела приклади ситуацій, до яких призвела легковажність Лободи. Якщо за розкладом вона повинна була виїхати з готелю на майданчик об 11.00, в реальності виходила тільки до 14.00, відповідно концерти затримувалися на годину і більше.

У відповідь від співачки організатори концерту чули: «Нічого, почекають».

«Збитки склали десятки тисяч євро», — пояснили в Berin Iglesias Art.

У 2019 році Лобода гастролювала навесні у Лондоні, Мілані, Празі та Відні. Влітку планувався концерт в Мілані, але його скасували.

Представник Лободи Дарина Бурлакова заявила, що нічого не знає про позов.