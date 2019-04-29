Лободі загрожує штраф у Німеччині, її звинувачують у запізненнях на концертиhttps://racurs.ua/ua/n121382-lobodi-zagrojuie-shtraf-u-nimechchyni-yiyi-zvynuvachuut-u-zapiznennyah-na-koncerty.htmlРакурс
Німецьке концертне агентство Berin Iglesias Art позиватиметься до співачки українського походження Світлани Лободи у суді Дюссельдорфа.
Компанія поскаржилася на репутаційні та фінансові втрати через постійні запізнення Лободи, повідомляє РБК з посиланням на прес-службу агентства.
Йдеться про «неповажне ставлення до підрядників і організатору концерту». Через це агенція мусила витрачати додаткові кошти. Суму позову в прес-службі не уточнили.
Агенція, зокрема, навела приклади ситуацій, до яких призвела легковажність Лободи. Якщо за розкладом вона повинна була виїхати з готелю на майданчик об 11.00, в реальності виходила тільки до 14.00, відповідно концерти затримувалися на годину і більше.
У відповідь від співачки організатори концерту чули: «Нічого, почекають».
«Збитки склали десятки тисяч євро», — пояснили в Berin Iglesias Art.
У 2019 році Лобода гастролювала навесні у Лондоні, Мілані, Празі та Відні. Влітку планувався концерт в Мілані, але його скасували.
Представник Лободи Дарина Бурлакова заявила, що нічого не знає про позов.