Лободе грозит штраф в Германии, ее обвиняют в опозданиях на концерты, фото — КП

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Ракурс

Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art судится с певицей украинского происхождения Светланой Лободой в суде Дюссельдорфа.

Компания пожаловалась на репутационные и финансовые потери из-за постоянных опозданий Лободы, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу агентства.

Речь идет о «неуважительном отношении к подрядчикам и организатору концерта». Из-за этого агентство было вынуждено тратить дополнительные средства. Сумму иска в пресс-службе не уточнили.

Агентство, в частности, привело примеры ситуаций, к которым привела непунктуальность Лободы. Если по расписанию она должен была выехать из отеля на площадку в 11.00, то в реальности выходила только к 14.00. Соответственно концерты задерживались на час и больше.

В ответ от певицы организаторы концерта слышали: «Ничего, подождут».

«Убытки составили десятки тысяч евро», — объяснили в Berin Iglesias Art.

Весной 2019 года Лобода гастролировала в Лондоне, Милане, Праге и Вене. Летом планировался концерт в Милане, но его отменили.

Представитель Лободы Дарья Бурлакова заявила, что ничего не знает об иске.