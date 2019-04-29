Серийный маньяк на Кипре бросал тела жертв в ядовитое озеро, фото с места поисков — Reuters

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Серийный маньяк на Кипре бросал тела своих жертв в ядовитое озеро. Чемодан с останками одной из убитых женщин нашли в озере Коккинопезоула при расследовании исчезновения нескольких иностранок.

Подозреваемого в убийстве считают первым серийным маньяком в истории острова, сообщает BBC со ссылкой на местные власти.

Полиция начала поиски в озере после того, как 35-летний офицер кипрской армии признался, что бросил чемоданы с телами трех жертв в водоем. Озеро Коккинопезоула появилось на месте заброшенного медного рудника. Его воды ядовитые, имеют ярко-красный цвет.

По словам правоохранителей, найденое тело уже начало разлагаться, когда его достали из водоема. Личность погибшей устанавливается.

Расследование открыли, а военного арестовали, когда в затопленной шахте рядом с озером нашли останки 38-летней гражданки Филиппин Роуз Тиборсио. Через несколько дней полиция обнаружила там же тело еще одной иностранки.

Кроме того, подозреваемого обвинили в убийстве еще одной гражданки Филиппин, которая исчезла на Кипре в 2017 году. Всего мужчина признался в семи убийствах женщин и девочек, совершенных за последние три года, и указал места, где спрятал тела. Его жертвами стали гражданки Румынии, Непала или Индии.

Власть Кипра обвиняют в том, что она не реагировала на исчезновение иностранок должным образом. Оппоненты правительства призвали начальника полиции и министра юстиции республики уйти в отставку.