Росіяни атакували «Епіцентр» на Рівненщині, є поранені. Фото:

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Армія Росії 20 жовтня поцілила реактивним дроном по торговому центру на Рівненщині.

У місті Дубно був приліт по гіпермаркету мережі «Епіцентр». Попередньо відомо, що троє людей поранені. Двох із постраждалих госпіталізували. На місці події спалахнула пожежа. Про це керівник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив у Telegram.

Є загорання. Продукти горіння активно поширюються, тому закликаю жителів навколишніх будинків, позакривати вікна, — наголосив очільник ОВА.

А в Дубенській районній державній адміністрації повідомили, що у зв’язку із задимленням наполегливо просять жителів Дубна та прилеглих сіл щільно зачинити вікна та двері. А дітям, людям похилого віку та особам із хронічними захворюваннями варто обмежити перебування на вулиці.

Нагадаємо, в ніч на 20 жовтня російські дрони атакували Волинську область. У Ковелі було зафіксовано влучання на території «Епіцентру», де були пошкоджені склади. Також пошкоджено приватну СТО й автостоянку вантажних автомобілів із напівпричепами.