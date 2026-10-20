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Ракурс
Наслідки російського обстрілу у Волинській області, фото: ДСНС

У Ковелі на Волині через атаку російський БпЛА є влучання на території «Епіцентру»

20 жов 2026, 12:10
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Російські загарбники атакували в ніч на сьогодні, 20 жовтня, атакували Волинську область реактивними безпілотниками. Ворог продовжує цілити по об'єктах електроенергетики та цивільній інфраструктурі

Загалом у повітряному просторі Волині зафіксували близько 15 безпілотників, декілька з яких згодом вийшли на територію Львівської області. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив т. в.о. начальника Волинської ОВА Роман Романюк.

Найбільше атак цієї ночі зазнав Ковель:

  • пошкоджено приватну СТО, автостоянку вантажних автомобілів із напівпричепами;
  • зафіксовано влучання на території «Епіцентру», де постраждали складські приміщення.

Загиблих і травмованих немає.

Попри атаки, майже майже вся область зі світлом. Без електроенергії залишаються лише декілька населених пунктів Луцького району.

Джерело: Ракурс


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