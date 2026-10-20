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Наслідки російського обстрілу у Волинській області, фото: ДСНС
У Ковелі на Волині через атаку російський БпЛА є влучання на території «Епіцентру»https://racurs.ua/ua/n216913-u-koveli-na-volyni-cherez-ataku-rosiyskyy-bpla-ie-vluchannya-na-terytoriyi-epicentru.htmlРакурс
Російські загарбники атакували в ніч на сьогодні, 20 жовтня, атакували Волинську область реактивними безпілотниками. Ворог продовжує цілити по об'єктах електроенергетики та цивільній інфраструктурі
Загалом у повітряному просторі Волині зафіксували близько 15 безпілотників, декілька з яких згодом вийшли на територію Львівської області. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив т. в.о. начальника Волинської ОВА Роман Романюк.
Найбільше атак цієї ночі зазнав Ковель:
- пошкоджено приватну СТО, автостоянку вантажних автомобілів із напівпричепами;
- зафіксовано влучання на території «Епіцентру», де постраждали складські приміщення.
Загиблих і травмованих немає.
Попри атаки, майже майже вся область зі світлом. Без електроенергії залишаються лише декілька населених пунктів Луцького району.