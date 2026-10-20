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Последствия российских обстрелов в Волынской области, фото: ГСЧС
В Ковеле на Волыни из-за атаки российский БпЛА есть попадание на территории «Эпицентра»https://racurs.ua/n216913-v-kovele-na-volyni-iz-za-ataki-rossiyskiy-bpla-est-popadanie-na-territorii-epicentra.htmlРакурс
Російські загарбники атакували в ніч на сьогодні, 20 жовтня, атакували Волинську область реактивними безпілотниками. Ворог продовжує цілити по об'єктах електроенергетики та цивільній інфраструктурі
Загалом у повітряному просторі Волині зафіксували близько 15 безпілотників, декілька з яких згодом вийшли на територію Львівської області. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив т. в.о. начальника Волинської ОВА Роман Романюк.
Найбільше атак цієї ночі зазнав Ковель:
- пошкоджено приватну СТО, автостоянку вантажних автомобілів із напівпричепами;
- зафіксовано влучання на території «Епіцентру», де постраждали складські приміщення.
Загиблих і травмованих немає.
Попри атаки, майже майже вся область зі світлом. Без електроенергії залишаються лише декілька населених пунктів Луцького району.