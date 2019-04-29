Пожар на Ровенской АЭС: горел трансформатор, пришлось отключить энергоблок, фото - РАЭС

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Ракурс

На Ровенской АЭС вечером 29 апреля произошла пожар. В 21.04 был поврежден и загорелся трансформатор. В результате отключилась система шин 330 кВ и энергоблок № 3 (ВВЭР-1000).

Об этом сообщила 29 апреля пресс-служба атомной станции.

Пожар ликвидировали силами спасательного отряда по охране РАЭС. Согласно шкалы оценки ядерных событий это событие классифицировали по уровню «ноль/вне шкалы». Причины возгорания трансформатора выясняются.

Сейчас в работе РАЭС находятся энергоблоки № 1 и № 4 с суммарной нагрузкой 1260 МВт. На энергоблоке № 2 (ВВЭР-440) продолжается капитальный планово-предупредительный ремонт.

На РАЭС сообщили, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на станции и прилегающей территории не изменялись и находятся в пределах действующих норм.

Это не первая чрезвычайная ситуация с энергоблоком № 3 на РАЭС в этом году. В ночь с 18 на 19 января состоялось его аварийное защитное отключение от сети. Мощности реакторной установки блока снизили до 37%.