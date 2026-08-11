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Завод по производству пенопласта загорелся в Ровенской области, фото: ГСЧС Ровенской области
В Ровенской области после мощного взрыва горит завод по производству пенопласта (ФОТО)https://racurs.ua/n215542-v-rovenskoy-oblasti-posle-moschnogo-vzryva-gorit-zavod-po-proizvodstvu-penoplasta-foto.htmlРакурс
На Рівненщині сьогодні, 11 серпня, вранці пролунав потужний вибух.
Відповідне повідомлення з’явилися у соцмережах. Згодом на Фейсбук-сторінці Варковицької сільської територіальної громади з’явилося повідомлення, що спалахнула пожежа на заводі з виробництва пінопласту у селі Варковичі Дубенського району.
Через задимлення, місцевих жителів закликали зачинити вікна та дотримуватися заходів безпеки та не підходити до місця пожежі.
Також про пожежу повідомляє прес-служба ДСНС Рівненщини.
Інформація щодо причин виникнення пожежі, площі та наявності постраждалих уточнюється. Ситуація перебуває під контролем рятувальників, — зазначили у відомстві.