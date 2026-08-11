Завод по производству пенопласта загорелся в Ровенской области, фото: ГСЧС Ровенской области

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Ракурс

На Рівненщині сьогодні, 11 серпня, вранці пролунав потужний вибух.

Відповідне повідомлення з’явилися у соцмережах. Згодом на Фейсбук-сторінці Варковицької сільської територіальної громади з’явилося повідомлення, що спалахнула пожежа на заводі з виробництва пінопласту у селі Варковичі Дубенського району.

Через задимлення, місцевих жителів закликали зачинити вікна та дотримуватися заходів безпеки та не підходити до місця пожежі.

Також про пожежу повідомляє прес-служба ДСНС Рівненщини.