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Завод по производству пенопласта загорелся в Ровенской области, фото: ГСЧС Ровенской области

В Ровенской области после мощного взрыва горит завод по производству пенопласта (ФОТО)

11 авг 2026, 14:12
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На Рівненщині сьогодні, 11 серпня, вранці пролунав потужний вибух.

Відповідне повідомлення з’явилися у соцмережах. Згодом на Фейсбук-сторінці Варковицької сільської територіальної громади з’явилося повідомлення, що спалахнула пожежа на заводі з виробництва пінопласту у селі Варковичі Дубенського району.

Через задимлення, місцевих жителів закликали зачинити вікна та дотримуватися заходів безпеки та не підходити до місця пожежі.

Також про пожежу повідомляє прес-служба ДСНС Рівненщини.

Інформація щодо причин виникнення пожежі, площі та наявності постраждалих уточнюється. Ситуація перебуває під контролем рятувальників, — зазначили у відомстві.

Завод із виробництва пінопласту загорівся на Рівненщині, фото: ДСНС Рівненщини

Источник: Ракурс


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