Ученые установили, когда количество умерших пользователей Фейсбука превысит количество живых

Сейчас в Фейсбуке насчитывается более 2,3 млрд активных пользователей ежемесячно, фото: Public Domain Pictures

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Ракурс

В течение ближайших 50 лет количество аккаунтов умерших пользователей социальной сети Фейсбук может превысить количество живых.

К такому выводу пришли ученые из Оксфордского интернет-института, входящего в состав Оксфордского университета (США), сообщает издание ScienceAlert.

«Никогда раньше в истории не было собрано такого большого архива поведения и культуры человека в одном месте, — говорит один из исследователей Дэвид Уотсон. — Контроль над этим архивом будет, в определенном смысле, контролем над нашей историей».

Исследователи утверждают, что к настоящему времени очень немногие исследования рассматривали макроскопические и количественные аспекты онлайн-смерти.

Сейчас социальная сеть имеет более 2,3 млрд пользователей ежемесячно. Фактическое количество пользователей соцсети даже больше, поскольку многие люди, которые зарегистрированы на Фейсбуке, не пользуются этим сервисом ежемесячно. К сожалению, по крайней мере часть случаев длительного непосещения соцсети заключается в том, что миллионы пользователей Фейсбука уже мертвы. По оценкам экспертов, за первые восемь лет существования соцсети умерли около 30 млн пользователей.

Основываясь на информации ООН о смертности и данных о количестве аудитории Фейсбука, ученые разработали два сценария возможного развития событий.

Первый сценарий предполагает, что новые пользователи не присоединятся к Фейсбуку начиная с этого года. В этих условиях к 2100 году умрет 1,4 млрд пользователей, при этом уровень смертности постоянно будет расти и достигает максимума в 2077 году, когда умрет более 29 млн пользователей.

«Заметим, что по этим консервативными предположениям умершие фактически превысят живых на Фейсбуке примерно через 50 лет», — отмечают исследователи.

Второй сценарий предполагает, что Фейсбук продолжает увеличиваться по нынешнему показателю ежегодно на 13% во всем мире, пока в каждом регионе не достигнет насыщения.

«Непрерывный темп роста в 13% в год увеличивает ожидаемое количество мертвых профилей в Facebook в 3,5 раза — к общему числу 4,9 млрд», — отмечают ученые.

В таком случае количество умерших пользователей не превысит количество живых в этом веке. Эти показатели достигнут паритета уже в первые десятилетия XXII века.

Впрочем, вероятно, дальнейший сценарий развития Фейсбука расположится где-то между обеими этими вариантами.

Напомним, соцсеть Фейсбук недавно расширила функции страниц умерших пользователей. Теперь Фейсбук больше не будет предлагать поздравить с днем рождения людей, которые умерли.