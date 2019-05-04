Пентагон: концтабори для мусульман використовують в Китаї. Фото: AZERTAC

https://racurs.ua/ua/n121529-pentagon-konctabory-dlya-musulman-vykorystovuut-v-kytayi.html

Ракурс

У Пентагоні заявили, що Китай відправив більше 1 млн своїх громадян в концтабори за те, що вони мусульмани.

Це звинувачення є одним з найбільш різких щодо Пекіна від США. Про це повідомляє «Голос Америки».

Резонансну заяву зробив Рендалл Шріфер, який відповідає за азіатський напрямок в Міноборони США, на брифінгу в Пентагоні. За його підрахунками, в табори Китаю помістили від 1 до 3 млн мусульман.

Свій термін «концтабори» Шріфер обґрунтовує тим, що масштаби затримання асоціюються у нього з нацистською Німеччиною, адже всього в Китаї 10 млн уйгурів і відсоток затримань величезний.

У США також звинувачують Китай в криміналізації багатьох аспектів культури і релігії в Синцзяні (автономний район на північному заході Китаю). Так, уйгури не можуть давати своїм дітям уйгурські імена.

У самому Пекіні місця, в яких містять затриманих мусульман, називають освітніми центрами, які нібито спрямовані на боротьбу з ісламським екстремізмом.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Пентагон напередодні заявив, що активність Китаю в Арктиці може стати причиною наростання військової загрози в регіоні.