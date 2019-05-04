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Ракурс
У Флориді літак впав в річку, є поранені. Фото:

У Флориді літак впав в річку, є поранені (ФОТО, ВІДЕО)

4 тра 2019, 09:01
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В американському штаті Флорида літак Boeing 737 впав в річку. На борту було 143 людини. З них госпіталізували 21 особу.

Інцидент стався в Джексонвіллі, коли лайнер під час грози намагався приземлитися на військовій базі. Про це повідомляє мер міста Ленні Керрі на своїй сторінці у twitter.

У постраждалих не помічені критичні травми і всі пасажири відчувають себе добре. Літак впав на річку близько 9.40 вечора за місцевим часом.

Лайнер після посадки затоплений не був, а за всіма пасажирами ретельно стежили. Літак перебуває на мілководді і не пошкоджений.

У США на річку впав літак. Twitter / couriermail

Після інциденту президент США Дональд Трамп подзвонив Керрі і запропонував місту свою допомогу.

Пасажири літака зазначають, рейс через грозу перенесли на чотири години і під час негоди пілотам складно було контролювати лайнер. Під час спроби посадити літак на авіабазі літальний апарат просто зісковзнув повз смугу в річку.

Після падіння пасажирів на плотах доставили на берег. Компанія Boeing зв’язалася з Reuters і заявила, що знає про інцидент і збирає про нього інформацію.

Раніше повідомлялося, що на Boeing подали в суд за замовчування важливої ​​інформації.

Джерело: Ракурс


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