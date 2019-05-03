Парламентские выборы в Украине 2019

https://racurs.ua/2346-plus-na-minus-strana-bez-parlamenta.html

Ракурс

На второй неделе после второго тура президентских выборов пора уже пригасить эмоции, включить мозги и вплотную приступить к «работе над ошибками», потому что совсем скоро нас ждут выборы парламентские. Или даже так: нас может ждать коллапс парламентских выборов.

Нынешняя президентская кампания предоставила богатейший материал для анализа провалов, удач и блестящих ноу-хау обеих команд-лидеров. Но обычно, когда мы обсуждаем «провал информационной политики» одного из кандидатов, то имеем в виду унылую, классически-совковую предвыборную рекламу, почти полное отсутствие информационной поддержки со стороны традиционных СМИ и неумение пользоваться сетевыми механизмами завоевывания аудитории (десяток-другой блогеров-«тяжеловесов» явно проиграли войну тяжеловесам SMM-продвижения).

Но самый страшный информационный провал, который на парламентских выборах может привести к катастрофе, — это дыра в головах. Причем не только у массы избирателей, но и у тех, кто обеспечивает избирательный процесс.

Хрен с бантиком

Жуткую вещь рассказали люди, непосредственно участвовавшие в избирательном процессе и подсчете голосов: на подконтрольных им участках количество недействительных бюллетеней доходило до сотен, а кое-где недействительными де-факто оказывалась… половина бюллетеней! Часть из этих бюллетеней — та, на которых протестный электорат рисовал каляки-маляки, хрен с бантиком и писал неприличные слова, — оказывалась в стопке «испорченных».

Но помните, как перед выборами по соцсетям гуляла шуточка: мол, избиратель Зеленского хорошо поступит, поставив своему кандидату плюс, а его оппоненту — минус. Так вот, на выборах действительно было очень много таких бюллетеней. В Киевской области их на каждом избирательном участке набирались десятки. И эти бюллетени… засчитывались как полновесные голоса за кандидата Зе.

Не верите? Посмотрите это видео:

Можно было бы сказать, что большинство в комиссиях было «от Зеленского», поэтому они и совали недействительные де-юре бюллетени к действительным, и если бы сейчас поднять эти документы, то… То что? Да, возможно, соотношение было бы не 3:1, а несколько другим. Но все равно разрыв между кандидатами не давал одному из них ни малейшего шанса на выигрыш. Будь разрыв меньше, можно было бы юридически побороться за результат, но при этих раскладах бороться — только силы терять. (Правда, если мы считаем себя правовым государством, бороться все равно нужно, но это тема отдельного разговора.)

Чем отличается рояль?

Два печальных вывода можно сделать из этого. Первый: средний избиратель в массе своей не умеет голосовать. Вот так. Для того чтобы жить в демократической стране, все-таки нужно знать элементарные вещи: например, как заполнять избирательный бюллетень. А то получается как в анекдоте: «Чем отличается рояль от унитаза? Не знаете? Вот и пускай вас после этого в приличное общество!»

Второй вывод и того хуже: люди, работавшие в комиссиях и даже, страшно сказать, руководившие комиссиями, ничем не лучше среднего избирателя. Инсайдеры говорят о том, что работа эта на самом деле не так сложна, однако требует скрупулезного соблюдения юридических формальностей и наличия элементарных организаторских способностей. Но многие из членов комиссий не понимали принципов их формирования, иерархической структуры комиссий (попросту говоря, кто на ком стоит и кому подчиняется). И это относится не только к новичкам, но и к тем, кто уже не первый десяток лет (!) трудится на выборах.

Отдельный разговор — волонтеры, пришедшие работать бесплатно. По-настоящему идейных среди них единицы.

Всем выйти из сумрака!

Анализируя проблемы, мало кричать «все пропало!», нужно и конструктив искать. Вывод: нашей стране нужны «профессионалы от выборов». Возможно, для начала не все члены избирательной комиссии, а хотя бы трое — председатель, заместитель и секретарь — должны проходить специальное обучение и получать сертификат. Но сертифицированный профессионал сегодня вряд ли согласится работать за официальные 800 грн, выделяемые за две недели жесткой предвыборной пахоты.

В августе прошлого года экс-заместитель председателя ЦИК Андрей Магера, профи избирательного процесса, известный тем, что в 2004-м отказался подписывать протоколы о победе Януковича, в интервью СМИ комментировал тот факт, что ЦИК утвердил объем расходов на проведение президентских выборов (2,36 млрд грн) и парламентских (почти 2 млрд грн):

«В эту сумму на 60‒70% вошли расходы на заработную плату членов окружных и участковых избирательных комиссий. Все остальное — изготовление избирательных документов, предвыборная агитация, расходы связи, транспорта — составляет мизер по сравнению с главной статьей. Расходы выросли, потому что минимальная зарплата выросла, и в начале 2019-го она будет составлять четыре с чем-то тысячи гривен. Сравните с выборами 2014-го, когда минималка составляла 1700 гривен. Тогда у нас работало несколько тысяч членов окружных комиссий, но вместе с тем в участковых избирательных комиссиях было занято более 400 тысяч человек, каждому из которых нужно было платить зарплату. Меня спрашивают, можно ли удешевить процесс. Можно отказаться от зарплаты членам комиссий, но пойдут ли они тогда работать? Даже сейчас, в условиях оплаты, в ряд комиссий мы не можем найти людей».

Вывод: нужно выводить «избирательные деньги» партий из сумрака и предоставлять им легальный статус. Почему? А вот почему.

Белые ходоки и палаточные гномы

«Демократия дешевой не бывает», — резюмировал Андрей Магера. А если говорить совсем просто, специалисты высокого уровня уже не хотят идти на выборы. Не секрет, что кроме «официальных» денег они получают гораздо большие суммы от, скажем так, заинтересованных участников предвыборной гонки. Но многим получать «черные» деньги уже… противно.

И в этом заключается еще один дурацкий парадокс отечественной избирательной системы. Да, достойно платить профессионалам от выборов из государственного кармана выходит очень дорого. Но почему бы тогда не легализовать те деньги, которые поступают от политических сил? Почему бы не провести их официально через избирательные фонды партий или кандидатов?

Между прочим, кроме «элиты» на выборах работает еще целая армия «пеших агитаторов» (очень эффективная форма агитации, к слову) и «палаточных агитаторов», раздающих информационные материалы кандидатов. Теоретически они работают за идею. Три раза «ха-ха». На самом деле они, разумеется, получают деньги — сравнительно небольшие и… полностью «черные». Вот эти-то деньги легализовать сам бог велел: если члены избирательных комиссий у нас как бы люди независимые (еще три раза «ха-ха»), то человек, стоящий в палатке и агитирующий за кандидата Сидорова, точно получает деньги из штаба кандидата Сидорова. Понятно, что и кандидат Сидоров, и его белые ходоки не горят желанием платить государству налоги с предвыборных трат и заработков. Но это тоже — плата за демократию.

Путь к коллапсу

Но вернемся к парламентским выборам. Сегодня ситуация изменилась к лучшему: если еще, скажем, на парламентских выборах 2010-го избирательные комиссии оккупировали представители фейковых партий, которые на самом деле играли на стороне регионалов, то сегодня монополии определенной партии нет. Поэтому на нынешних парламентских выборах нас ждет жесткое рубилово, особенно если не будет принят новый закон о выборах в Раду и депутатов будут выбирать по мажоритарным округам.

Вот представьте: мажоритарный округ, кандидат Сидоров борется за место с кандидатом Петренко. Заметьте, борется не в масштабах Украины, а на конкретном округе. Да оба они, плюс еще десяток-другой кандидатов горло будут готовы перегрызть за каждый голос, который может коренным образом повлиять на результат. И тут, понимаете ли, поступают бюллетени, на которых написано, что все... нехорошие люди, а Сидоров — д'Артаньян. Если подобные вещи будут приниматься комиссиями как голоса за Сидорова, то Петренко и два десятка других потребуют признания результатов недействительными. Дело дойдет до суда и... может растянуться на годы.

А если в масштабах страны это станет массовым явлением, мы можем остаться без парламента.