Дворазова олімпійська чемпіонка Семеня відмовилася знижувати рівень тестостерону, фото — Reuters

https://racurs.ua/ua/n121543-dvorazova-olimpiyska-chempionka-semenya-vidmovylasya-znyjuvaty-riven-testosteronu.html

Ракурс

Південноафриканська бігунка Кастер Семеня заявила, що не збирається знижувати рівень тестостерону, щоб відповідати новим правилам Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF).

Її слова наводить The Mirror.

«Чорт забирай, ні! Я нікуди не піду. Про мене було багато суперечок, але це нічого не змінює. Бог вирішив, щоб я почала кар'єру, він же її і закінчить. Жодна людина не завадить мені бігати», — заявила Семеня.

Вона двічі перемагала на Олімпіаді. Але увесь світ сумнівається — жінка вона чи чоловік. У лютому IAAF запропонувала спортсменам з особливостями статевого розвитку медикаментозно занижувати рівень тестостерону. Семеня не погодилася з цими умовами і звернулася до Спортивного арбітражного суду. CAS не задовольнив позов спортсменки.

Нові правила повинні набути чинності 8 травня і будуть обов’язковими для допуску до наступного чемпіонату світу. Він відбудеться у Катарі (Доха) восени цього року.

Семеня — дворазова олімпійська чемпіонка в бігу на 800 метрів. Через характерну для чоловіків статуру і низький голос південноафриканка була змушена пройти тест, щоб підтвердити, що біологічно вона є жінкою.