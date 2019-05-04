Український паспорт покращив свою позицію у світовому рейтингу, фото — Твіттер П.Порошенка

https://racurs.ua/ua/n121544-komu-rosiyske-gromadyanstvo-ukrayinskyy-pasport-pokraschyv-svou-pozyciu-u-svitovomu-reytyngu.html

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Український паспорт значно випереджає російський за можливістю подорожувати по світу.

Про це засвідчив новий світовий рейтинг Passport Index 2019.

Отож, українці можуть відвідати без візи 133 країни: 91 без візи взагалі і 41 — з отриманням візи по прибуттю в країну. Віза буде потрібна українцям для поїздок у 66 країн світу.

Україна в рейтингу займає 24 місце, яке розділяє ще з Мавританією і Парагваєм. Для порівняння Росія і Грузія перебувають на 37-му місці. Громадяни цих держав можуть без віз відвідувати 117 країн. Молдова на 40-му місці, у неї діє режим безвізу зі 113 країнами. Білорусь опинилася аж на 54 місці (безвіз у 80 країнах).

«Пишаюся, що ми зміцнили статус українського громадянства «, — написав з цього приводу чинний глава держави Петро Порошенко у Твіттер.

Нагадаємо, що у квітні РФ ініціювала спрощений режим видачі своїх паспортів українським громадянам із ОРДЛО. В Україні заявили, що без проблем зможуть отримати списки українських громадян, які отримають російські паспорти.